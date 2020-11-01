Спорт «Зенит» возглавил РПЛ после победы над «Химками» Кирилл Васин Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отличились Андрей Мостовой и Александр Ерохин. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел на первое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ), обыграв в гостях «Химки». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отличились Андрей Мостовой и Александр Ерохин. Победа позволила «Зениту» набрать 27 очков и опередить московский «Спартак» по дополнительным показателям. В то же время, если столичный ЦСКА обыграет сегодня волгоградский «Ротор», именно «армейцы» выйдут на первое место в таблице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика