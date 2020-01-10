Российская делегация прошла под флагом страны на открытии юношеской Олимпиады

Делегация российских спортсменов приняла участие в церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне, пройдя в парадном строю под флагом родной страны. При этом на головах спортсменов были шапки-ушанки в виде кота, который является одним из талисманов команды.

Отдельно в рамках соревнований должен пройти еще парад знаменосцев, на котором Россию будет представлять 16-летняя Евгения Долженкова. Спортсменка с Камчатки выступит в дисциплине «ски-альпинизм». Она программу юношеских Игр впервые включена в этом году.

Парад знаменосцев пройдет отдельно, на нем Россию представит Евгения Долженкова, 16-летняя спортсменка с Камчатки выступит в дисциплине «ски-альпинизм», которая впервые включена в программу юношеских Олимпийских игр.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В них принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран. На соревнованиях будут разыграны 81 комплект медалей в 16 видах спорта.