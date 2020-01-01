Стали известны пары четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в чешских Остраве и Тршинеце, стали известны четвертьфинальные пары. Сборная России встретится со сборной Швейцарии. Российская национальная команда заняла третье место в группе В и поэтому ее соперником стала команда, вставшая на вторую позицию в группе А.

В ¼ финала также встретятся Канада, ставшая первой в группе В, со сборной Словакии, занимающей 4 строчку в группе А. США (второе место в группе В) встретится с Финляндией (третье место в группе А), первая команда в группе А Швеция встретится с четвертой из группы В Чехией. По регламенту в ¼ финала выходят первые четыре команды из группы.

Четвертьфинальные матчи пройдут одновременно 2 января, в четверг. В субботу, 4 января, состоятся полуфиналы. И в воскресенье, 5 января, будет финальная игра и матч за третье место.

Напомним, что 31 декабря молодежная сборная России по хоккею разгромила Германию со счетом 6:1. Германия встретится в утешительном матче со сборной Казахстана. Эти молодежные сборные заняли последние места в своих группах.