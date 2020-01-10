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«Так должно быть всегда»: звезды спорта о выступлении нашей сборной под флагом России на юношеской Олимпиаде

Сергей Рябинин
Ирина Егорова
21:54 10.01.2020
По словам именитых спортсменов, выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном своей страны, это «большая победа и большое счастье».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Делегация российских спортсменов приняла участие в церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне, пройдя в парадном строю под флагом родной страны. На головах спортсменов были шапки-ушанки в виде кота, который является одним из талисманов команды.

«Звезда» радуется этому событию вместе со знаменитыми спортсменами.

«Это большая победа и большое счастье выступать с нашим флагом и гимном. Победы, упорства, труда и быть спокойными на соревнованиях», - пожелал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Олимпийский чемпион и лыжник Александр Легков попросил ребятам «привезти побольше золота».

«Только вперед! Прекрасно, что они под российским флагом! Так должно быть всегда!» - прокомментировал он «Звезде».

Он отметил, что «прогнозы шикарные», так как молодые ребята всегда хорошо проявляют себя в этих соревнованиях.

Депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова считает, что проход российской делегации на церемонии под флагом страны придает «особого духа» самим спортсменам.

«Это нормально, что наши ребята пошли на церемонию открытия под своим флагом. Это придает особого духа. Я желаю им лучшего результата. Я рада, что есть конькобежный спорт на этих соревнованиях. Они будут проходить в необычном месте – на озере, на открытом воздухе», - сказала она.

По словам президента союза биатлонистов России Владимира Драчева «детские игры мобилизуют всю страну».

«Приятно что они одной командой вместе с флагом и гимном там будут выступать», - поделился Драчев.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне продлятся до 22 января. В них принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран. На соревнованиях будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта. На прошлом турнире, проходившем в Норвегии в 2016 году, российские спортсмены заняли третье место в общем зачете. 

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