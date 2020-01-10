В Лозанне стартовали III зимние юношеские Олимпийские игры

В четверг, 9 января, в швейцарской Лозанне стартовали третьи зимние юношеские Олимпийские игры.

Отмечается, что в состав российская команда вошли 106 спортсменов от 14 до 18 лет.



Наши атлеты на церемонии открытия прошли под национальным флагом в шапках-ушанках в виде кота - одного из талисманов сборной.

Участникам предстоит побороться за 81 комплект медалей в 16 видах спорта, среди которых биатлон, хоккей и фигурное катание.

Завершатся соревнования 22 января.

На прошлом турнире, проходившем в Норвегии в 2016 году, российские спортсмены заняли третье место в общем зачете.