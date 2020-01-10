В Лозанне стартовали III зимние юношеские Олимпийские игры
Представить честь страны в составе российской сборной отправились 106 спортсменов.
© Фото: Shan Yuqi, Xinhua, Globallookpress
В четверг, 9 января, в швейцарской Лозанне стартовали третьи зимние юношеские Олимпийские игры.
Отмечается, что в состав российская команда вошли 106 спортсменов от 14 до 18 лет.
Наши атлеты на церемонии открытия прошли под национальным флагом в шапках-ушанках в виде кота - одного из талисманов сборной.
Участникам предстоит побороться за 81 комплект медалей в 16 видах спорта, среди которых биатлон, хоккей и фигурное катание.
Завершатся соревнования 22 января.
На прошлом турнире, проходившем в Норвегии в 2016 году, российские спортсмены заняли третье место в общем зачете.