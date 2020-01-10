Панарин побил рекорд Гретцки
Российский хоккеист смог набрать 61 очко в 43 встречах NHL, тем самым обогнав легенду чемпионата.
© Фото: Rich Graessle, Icon Sportswire, Globallookpress
По результатам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) российский форвард Артемий Панарин в составе клуба «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал две результативные передачи, набрав 61 очко по итогам 43 встреч.
Благодаря этому нападающий смог побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, набравшего за этот же период 59 очков, сообщает пресс-служба NHL в Twitter-акаунте.
Ранее российский спортсмен оказался в списке ста сильнейших хоккеистов NHL.