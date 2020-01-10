WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), касающимся санкций в отношении российского спорта.

9 декабря WADA приняла решение, по которому российские спортсмены отстраняются от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. Однако оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе, соблюдая определенные условия.

Кроме того, РУСАДА признавалось не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

В конце декабря 2019 года РУСАДА направило официальное уведомление WADA, в котором выражалось несогласие российской организации с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства. После получения письма WADA должно было подать заявку о споре в Спортивный арбитражный суд, что и произошло сейчас.

Накануне представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что МОК не будет затрагивать вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио до решения CAS.