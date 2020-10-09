Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо. Об этом нападающий «Милана» написал в своем Twitter.

«Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. Могу выходить», - написал спортсмен.

В футбольном клубе подтвердили, что Ибрагимович получил два отрицательных теста на COVID-19, в связи с чем его карантин закончен.

Об инфицировании Златана коронавирусом стало известно 24 сентября. Футболист получил положительный результат теста, который сдал перед матчем третьего отборочного тура Лиги Европы.