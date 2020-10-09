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«Не реализовали моменты»: Черчесов оценил игру России против Швеции

Виктория Ивашечкина
01:05 09.10.2020
По словам тренера, команда РФ хотела играть на результат и владела инициативой.
«Не реализовали моменты»: Черчесов оценил игру России против Швеции
© Фото: Joel Marklund globallookpress

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что результат игры между сборными РФ и Швеции по футболу мог быть совершенно другим.

Напомним, в четверг, 8 октября, российская команда на своем поле уступила шведам со счетом 1:2. Встреча проходила в Москве. 

«Мы не рассматривали игру как разминку. Это официальный матч на уровне сборных, хотели свои задачи решать вне зависимости от того, кто может играть», - подчеркнул Черчесов.

По его мнению, команда РФ хотела играть на результат и владела инициативой. У спортсменов были моменты, но их не удалось реализовать.

«Не могу сказать, что просели (во втором тайме): обе команды сделали замены, нашим игрокам потребовалось больше времени, чтобы войти в игру. Не сказал бы, что что-то сильно изменилось, при счете 0:1 атаковали, создавали давление. Но не удалось до конца сыграть, хотя бы вничью», - добавил он в эфире телеканала «Матч Премьер».

По словам Черчесова, команда проработает неудачные моменты и закрепит положительные моменты.

В последний раз сборные России и Швеции встречались в 2018 году, тогда выиграли шведы. В общей сложности команды провели пять матчей. Россияне имеют на своем счету две победы. Еще два матча закончились вничью.

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