Сборная России по футболу уступила Швеции в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила национальной команде Швеции со счетом 1 - 2 в товарищеском матче, который состоялся в четверг, 8 октября в Москве.

Счет открыл на 21-й минуте встречи шведский нападающий Александер Исак, сумев пробить головой под перекладину. На 72-й минуте Маттиас Юханссон оформил второй гол в ворота сборной России.

Во втором тайме на поле не вышел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. На замену вышел форвард «Спартака» Александр Соболев, для которого этот матч стал дебютом за национальную сборную.

Дебютант Соболев отличился за российскую сборную. В добавленное время он из центра штрафной направил головой мяч под самую штангу.

В последний раз сборные России и Швеции встречались в 2018 году, тогда выиграли шведы. В общей сложности команды провели пять матчей. Россияне имеют на своем счету две победы. Еще два матча закончились вничью.

Помимо встречи со Швецией, российской сборной предстоит провести еще два международных матча в рамках Лиги наций: 11 октября с Турцией и 14 октября с Венгрией. Обе встречи должны пройти в Москве.

Ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов объявил состав команды на товарищеский матч Россия - Швеция. На поле не вышли Алексей Миранчук, Александр Головин, Сергей Петров, Федор Смолов, а также сдавшие сомнительный тест на COVID-19 Алвин Гильерме и Георгий Джикия.