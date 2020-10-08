Черчесов объявил стартовый состав сборной России на матч со Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав команды на товарищеский матч против команды Швеции. На поле в этот раз не выйдут Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин, Сергей Петров, Федор Смолов, а также сдавшие сомнительный тест на COVID-19 Алвин Гильерме и Георгий Джикия. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Впервые за четыре года ворота сборной России будет защищать Сослан Джанаев. В обороне сыграют зенитовец Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов из турецкого клуба «Антальяспор», спартаковец Илья Кутепов и Марио Фернандес из ЦСКА.

Полузащитники - зенитовцы Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой. Также в центре поля сыграют Юрий Газинский из «Краснодара» и футболист «Локомотива» Антон Миранчук. Нападающий - капитан сборной России Артем Дзюба.

Данный матч Лиги наций должен был пройти 28 марта в Швеции, но был отменен из-за пандемии, а затем перенесен на октябрь в Москву.