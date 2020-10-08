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Фигуристка Медведева рассказала о состоянии своего здоровья

Тамара Астапенкова
17:29 08.10.2020
Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку и попросила не переживать за ее здоровье.
Фигуристка Медведева рассказала о состоянии своего здоровья
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку и попросила не переживать за ее здоровье. Она также сообщила, что пропустит второй этап Кубка России, который пройдет с 10 по 13 октября в Москве.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием», - написала спортсменка в своем Instagram.

Она выразила надежду, что болельщики отнесутся с понимаем к сложившейся ситуации. Евгения сообщила, что делает все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям.

«Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо», - написала Медведева.

Ранее стало известно, что фигуристка будет госпитализирована из-за обострившейся травмы спины. Она пройдет комплексное обследование.

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