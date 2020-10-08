В Федерации фигурного катания раскрыли причины госпитализации Медведевой

У Евгении Медведевой обострилась старая травма спины, поэтому серебряная медалистка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию пропустит второй этап Кубка России, который состоится в Москве с 10 по 13 октября. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках Ольга Ермолина.

«Женя в клинике пройдет дополнительное обследование», - подчеркнула она.

В какой именно больнице будет проходить лечение Медведева, Ермолина не уточнила.

С 16 сентября фигуристка занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, к которой вернулась после занятий с канадским специалистом Брайаном Орсером.