В Федерации фигурного катания раскрыли причины госпитализации Медведевой
По словам Ольги Ермолиной, фигуристка пройдет дополнительное обследование в одной из столичных клиник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
У Евгении Медведевой обострилась старая травма спины, поэтому серебряная медалистка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию пропустит второй этап Кубка России, который состоится в Москве с 10 по 13 октября. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках Ольга Ермолина.
«Женя в клинике пройдет дополнительное обследование», - подчеркнула она.
В какой именно больнице будет проходить лечение Медведева, Ермолина не уточнила.
С 16 сентября фигуристка занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, к которой вернулась после занятий с канадским специалистом Брайаном Орсером.