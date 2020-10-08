СМИ сообщили о госпитализации Медведевой

Серебряная медалистка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева будет госпитализирована из-за обострившейся травмы спины.

Спортсменка пройдет комплексное обследование в одной из столичных клиник. Об этом сообщил представитель Федерации фигурного катания.

По состоянию своего здоровья Медведева будет вынуждена пропустить второй этап Кубка России, который запланирован на 10-13 октября и пройдет в Москве, пишет ТАСС. До этого она снялась с соревнований в Сызрани.

Фигуристка Евгения Медведева с 16 сентября занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, о возвращении к которой девушка сообщила после занятий с канадским специалистом Брайаном Орсером.