Мать Овечкина опубликовала письмо к сыну в честь годовщины его дебюта в НХЛ

Мать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals и сборной России Александра Овечкина опубликовала трогательное письмо в день пятой годовщины с момента дебюта Александра в североамериканской лиге.

Мать хоккеиста Татьяна вспоминает, что на первые игры с участием сына приходило не много болельщиков, но после первых заброшенных шайб его популярность начала стремительно расти.

«Трибуны оживились, когда ты начал забивать. Американцы начали скандировать твое имя. Сейчас, конечно, количество человек, которые болеют за "Вашингтон", стало несравнимо больше. Ты заставил столицу США болеть за "Кэпиталз"», - цитирует мать Овечкина портал Sport24.

Капитан Washington Capitals отметил годовщину дебюта на льду НХЛ как и подобает настоящей звезде, оформив дубль в игре с Columbus Blue Jackets. В итоге, команда Овечкина одержала победу со счетом 3:2.