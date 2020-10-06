Символ мира: как международный велопробег в Сирии ознаменовал новый этап в жизни страны

После почти десятилетнего перерыва в Сирии возобновили международный велопробег. Это настоящий праздник не только спорта, но и мира.

«В первую очередь, это спортивное мероприятие. Но оно имеет и еще несколько значений - туристическое и политическое, особенно после войны, которая длилась почти 10 лет. Спорт - это самый короткий путь к миру», - говорит президент комитета по спорту Сирии Фираз Мааль.

Чемпионка Сирии по велоспорту Наама Фадель рассказывает, что до войны велопробег проводился два раза в год – приезжали сотни спортсменов со всего мира.

«А потом началась война и традиция прервалась. Сегодня мы возрождаем ее», - отмечает она.

К старту готовятся 160 велосипедистов из Сирии, Ливана, Туниса, Палестины и России. Спортсмены из Казани приехали по приглашению сирийского олимпийского комитета. Ребята проделали долгий путь, чтобы, прежде всего, поддержать страну, которая еще не оправилась от войны.

«Это гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы поддержать сирийский народ. В дальнейшем планируем заключить соглашение с олимпийским комитетом Сирии. Также приглашаем в республику Татарстан, чтобы поделиться опытом, презентовать нашу республику и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», - поясняет начальник международного отдела министерства спорта Татарстана Марель Мефтахов.

На старте профессиональные велогонщики бок о бок с любителями.

Девиз этих соревнований полностью совпадает с олимпийским – к главное не победа, а участие.

Маршрут пролегает по живописным местам горной Латакии, у спортсменов есть возможность полюбоваться видами. Но нельзя терять концентрацию, так как встречаются крутые склоны, перепад высоты от старта до финиша – почти километр.

Горная Латакия - провинция на берегу Средиземного моря, от него же начинается горный хребет. До войны это был один из центров туризма.

«Виды замечательные. Я сам очень люблю путешествовать. Сирия мне открылась с другой стороны. Не только море, но еще и горы тут есть. И люди, которые сюда приедут, могут не только понежиться в прозрачном море, но еще и подышать свежим горным воздухом», - делится российский велогонщик Марат Юсупов.

Через несколько километров первые спортсмены отходят с трассы – не справляется техника. Опаснее всего, когда на крутом склоне отказывают тормоза. Но помощь приходит быстро, медики следуют за спортсменами.



Поддержать спортсменов вышли едва ли не все жители поселений через которые проходит маршрут. Для них велопробег - это символ возвращения к мирной жизни.

В конце заезда победителей ждут кубки и медали, но главное достижение заключается в том, что удалось прервать многолетний перерыв в соревнованиях. Организаторы уже сейчас готовы принимать заявки на участие в следующем году.