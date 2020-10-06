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Автоэксперт объяснил, зачем Кокорин купил «Оку» 2003 года выпуска

Иван Линдеманн
16:17 06.10.2020
По мнению специалиста, он сделал это ради красивых номеров.
Автоэксперт объяснил, зачем Кокорин купил «Оку» 2003 года выпуска
© Фото: Mike Kireev, ZUMAPRESS.com, Globallokpress

Автоэксперт Дмитрий Славнов прокомментировал телеканалу «Звезда» появившуюся в СМИ информацию о том, что футболист Александр Кокорин купил себе «Оку» 2003 года выпуска. По мнению специалиста, он сделал это ради красивых номеров.

«Де-факто они покупают номера, де-юре они покупают машину. Схема работает уже очень давно, она простая. Красивые номера можно оставить на сохранение до года. Пригоняем машину, на которой нет номеров, кидаем эти красивые номера на эту тачку и, соответственно, продаем машину с красивыми номерами. Потом данные машины снимаем с учета, данные номера оставляем за собой, пригоняем свою машину. Эти номера у нас остались на хранении», - сказал Славнов.

Также СМИ сообщают, что ранее эта машина была зарегистрирована на Павла Мамаева, Артема Дзюбу и Андрея Лунева.

«Понимаете, кто-то красивые номера повесил на эту машину.  Кто-то захотел ее продать. Я кидаю на нее красивые номера и юридически продаю машину, а фактически продал красивый номер. Вы идете в регистрационное подразделение и говорите, что хотели бы оставить эти номера за собой, снимаете номера, и год они у вас хранятся. Вы завтра подгоняете свою дорогую машину и красивые номера вешаете на нее», - рассказал Славнов.

Всего, по информации Baza, за три года автомобиль «Ока» перерегистрировали более 60 раз.

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