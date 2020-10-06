Путин допустил введение льгот для выполнивших нормы ГТО

В России могут ввести льготы для выполнивших нормы ГТО. Обдумать этот вопрос пообещал президент Владимир Путин во время заседания Совета по физкультуре и спорту.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению физкультуры, доложил российскому лидеру, что в настоящий момент ГТО не пользуется большой популярностью. При этом он предложил стимулировать интерес к комплексу при помощи специальных льгот, например, скидок в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.

«Это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем можно, конечно, подумать», - сказал в ответ президент.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение гражданами различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».