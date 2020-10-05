Двойное невезение: теннисист Джокович вновь попал мячом в судью

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча против россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» попал в одного из судей. Видео, на котором запечатлен инцидент, было опубликовано в Twitter Eurosport.

Уточняется, что спортсмен случайно угодил в лицо арбитру во время приема подачи. Рефери не получил серьезных травм. При этом к спортсмену не применили санкций. Игра завершилась победой Джоковича в трех сетах.

Напомним, Новак Джокович не первый раз становится участником подобного скандала. Так, 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной.

Женщина упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.