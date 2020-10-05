Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Двойное невезение: теннисист Джокович вновь попал мячом в судью

Виктория Ивашечкина
23:54 05.10.2020
В этот раз к спортсмену не применили никаких санкций.
Двойное невезение: теннисист Джокович вновь попал мячом в судью
© Фото: Panoramic globallookpress

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча против россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» попал в одного из судей. Видео, на котором запечатлен инцидент, было опубликовано в Twitter Eurosport. 

Уточняется, что спортсмен случайно угодил в лицо арбитру во время приема подачи. Рефери не получил серьезных травм. При этом к спортсмену не применили санкций. Игра завершилась победой Джоковича в трех сетах.

Напомним, Новак Джокович не первый раз становится участником подобного скандала. Так, 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной.

Женщина упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:02 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили обострение конфликта в Карабахе
21:22 В стране и мире
Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении
19:30 В стране и мире
Видео
Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке
18:09 В стране и мире
Видео
Главный трансплантолог Минздрава объяснил, почему Нобелевскую премию присудили за исследование гепатита С
17:32 В стране и мире
Видео
В Минприроды рассказали о содержании нефти во взятой на Камчатке воде
Популярное
Популярное
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Видео
Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши
Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.