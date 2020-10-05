Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра

Футболист Роман Широков рассказал, как проходит уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него из-за избиения арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.

«Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв», - приводит слова Широкова «Рейтинг Букмекеров».

Также бывший полузащитник сборной России посетовал, что ему не удалось убедить потерпевшую сторону не доводить конфликт до суда.

«Для того чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет», - подчеркнул игрок.

Инцидент произошел 10 августа в матче любительских команд. После того как судья показал Широкову красную карточку, футболист избил его.

Уголовное дело в отношении Романа Широкова возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.