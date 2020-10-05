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Внук Льва Яшина назвал логичным номинирование деда на звание лучшего вратаря в истории

Ян Брацкий
13:08 05.10.2020
Лев Яшин остается единственным футбольным вратарем, которого удостоили премии «Золотой мяч».
Внук Льва Яшина назвал логичным номинирование деда на звание лучшего вратаря в истории
© Фото: РИА Новости

Участие легендарного вратаря Льва Яшина в конкурсе на звание лучшего в истории футбола - логичный шаг. Таким мнением со «Звездой» поделился внук прославленного игрока московского «Динамо» и сборной СССР Василий Фролов.

«Это логично, то что лучшего вратаря XX века номинируют на участие в "Команде мечты"», - заявил внук прославленного спортсмена.

На звание лучшего голкипера в истории футбола Яшина номинировал журнал France Football.

Символическую сборную звезд составляют на основе опроса 177 журналистов ведущих мировых изданий, которые номинируют на каждую позицию по несколько лучших, на их взгляд, игроков. Победители опроса составят звездную команду.

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