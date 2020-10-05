Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола

Легендарный футбольный вратарь Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в «Команду мечты» по версии спортивного журнала France Football.

Символическую сборную звезд составляют на основе опроса 177 журналистов ведущих мировых изданий, которые номинируют на каждую позицию по несколько лучших, на их взгляд, игроков. Победители опроса составят звездную команду.

Лев Яшин - уникальный советский футболист. Помимо звания чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР, он является единственным в мире вратарем, получившим премию «Золотой мяч» в 1963 году. До сих пор никто из коллег Яшина по спортивному амплуа не удостаивался такой чести.