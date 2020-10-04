Четверной лутц: Плющенко заявил о мировом рекорде фигуристки из Архангельска

Российский тренер и фигурист Евгений Плющенко опубликовал видео, на котором во время занятий была запечатлена 12-летняя архангельская фигуристка Вероника Жилина. Дело в том, что спортсменка на тренировке сумела исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании - четверной лутц.

Жилина, занимающаяся в школе фигурного катания «Ангелы Плющенко», смогла исполнить элемент, который под силу лишь немногими взрослым фигуристкам. В комментарии к записи известный российский спортсмен заявил, что 12-летняя спортсменка делает такой прыжок впервые в истории.

«Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!», - сообщил Плющенко в своих соцсетях.

Вероника Жилина встала на коньки в три года. В 2019-м, уже владея всеми тройными прыжками, прошла отбор в группу тренера Этери Тутберидзе. Под руководством титулованного тренера девочка прыгнула свой первый четверной - сальхов. В мае текущего года Жилина перешла в академию Плющенко.

Ранее Евгений Плющенко сообщил о новом четверном прыжке фигуристки Александры Трусовой. Девушка также перешла от своего первого тренера Этери Тутберидзе под руководство к двукратному олимпийскому чемпиону.