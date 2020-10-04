Молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20
Российская команда стала золотым призером соревнований в девятый раз.
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Молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20. В финале российские спортсмены сыграли с командой Италии.
Соревнования проходили в чешском Брно. Команда Михаила Николаева победила соперников со счетом 3:1. Больше всего очков – 19 – за игру набрал Омар Курбанов. Станислав Динейкин принес команде 12 очков.
Бронзовым призером чемпионата стала Бельгия, обыграв команду Белоруссии со счетом 3:0.
Российская команда стала золотым призером соревнований в девятый раз. Это лучший показатель среди всех национальных команд.