Спорт Молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20 Анна Касаткина Российская команда стала золотым призером соревнований в девятый раз. © Фото: pixabay.com Молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20. В финале российские спортсмены сыграли с командой Италии. Соревнования проходили в чешском Брно. Команда Михаила Николаева победила соперников со счетом 3:1. Больше всего очков – 19 – за игру набрал Омар Курбанов. Станислав Динейкин принес команде 12 очков. Бронзовым призером чемпионата стала Бельгия, обыграв команду Белоруссии со счетом 3:0. Российская команда стала золотым призером соревнований в девятый раз. Это лучший показатель среди всех национальных команд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика