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Фигуристка Сотникова создала школу, чтобы конкурировать с Плющенко и Тутберидзе

Светлана Головина
13:31 04.10.2020
По ее словам, при подготовке фигуристов она готова на любые сложности, однако все будет зависеть от физической подготовки детей.
Фигуристка Сотникова создала школу, чтобы конкурировать с Плющенко и Тутберидзе
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что открыла свою школу фигурного катания Sotka School, чтобы конкурировать с тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь», - сказала спортсменка.

Сотникова отметила, что при подготовке фигуристов она готова на любые сложности - тройные и четверные аксели, однако все будет зависеть от физической подготовки детей.

«Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные», - цитирует ТАСС фигуристку.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры в марте текущего года.  Данное решение было принято из-за серьезных проблем со здоровьем.

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