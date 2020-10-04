Фигуристка Сотникова создала школу, чтобы конкурировать с Плющенко и Тутберидзе

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что открыла свою школу фигурного катания Sotka School, чтобы конкурировать с тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь», - сказала спортсменка.

Сотникова отметила, что при подготовке фигуристов она готова на любые сложности - тройные и четверные аксели, однако все будет зависеть от физической подготовки детей.

«Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные», - цитирует ТАСС фигуристку.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры в марте текущего года. Данное решение было принято из-за серьезных проблем со здоровьем.