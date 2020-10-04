СМИ: «Локомотив» согласовал контракт с бывшим нападающим «Спартака»

По информации СМИ, московский футбольный клуб «Локомотив» близок к подписанию контракта с нападающим португальского «Порту» Зе Луишем, который ранее выступал за «Спартак».

Как сообщает «Спорт Экспресс», контракт сроком на три года должен быть подписан в ближайшее время. Сумма трансфера и подробности условий соглашения пока не разглашаются.

За «Спартак» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год. За москвичей он провел 109 матчей, в которых отличился 35 забитыми мячами и сделал 23 голевых передачи.