Президент UFC рассказал об очередной попытке организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона все-таки может состояться.

«Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем», - рассказал Уайт в интервью Sports Illustrated.

Он в шутку отметил, что столько раз пытался организовать данный поединок, что не удивится, если сейчас это не удастся, к примеру, из-за падения метеорита.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном неоднократно срывался. В последний раз это произошло в апреле из-за пандемии коронавируса.