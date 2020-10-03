Мейвезер назвал гонорар, за который готов выйти на бой с Нурмагомедовым и Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что готов провести поединок с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым в легком весе за гонорар в 300 миллионов долларов.

За такую же сумму американский спортсмен согласен выйти на бой и с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Мейвезера, такой только такой гонорар может оправдать риски по во время поединка.

«Если мне заплатят 300 миллионов долларов, тогда будет смысл пойти драться с Хабибом или Конором. Мое здоровье важнее», - цитирует Мэйуэзера портал BoxingScene.

Напомним, что в августе 2017 года Мэйуэзеродержал победу над Макгрегором в Лас-Вегасе техническим нокаутом.

Всего за свою карьеру боец одержал 50 побед из 50 боев на профессиональном ринге, из них 27 – нокаутом.