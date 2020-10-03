Мейвезер назвал гонорар, за который готов выйти на бой с Нурмагомедовым и Макгрегором
За свою карьеру американский спортсмен одержал 50 побед из 50 боев, из которых 27 нокаутом.
© Фото: Javier Rojas, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что готов провести поединок с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым в легком весе за гонорар в 300 миллионов долларов.
За такую же сумму американский спортсмен согласен выйти на бой и с ирландцем Конором Макгрегором.
По словам Мейвезера, такой только такой гонорар может оправдать риски по во время поединка.
«Если мне заплатят 300 миллионов долларов, тогда будет смысл пойти драться с Хабибом или Конором. Мое здоровье важнее», - цитирует Мэйуэзера портал BoxingScene.
Напомним, что в августе 2017 года Мэйуэзеродержал победу над Макгрегором в Лас-Вегасе техническим нокаутом.
Всего за свою карьеру боец одержал 50 побед из 50 боев на профессиональном ринге, из них 27 – нокаутом.