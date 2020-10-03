Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире

Японские спортивные журналисты издания The Digest назвали российскую фигуристку Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. Такой почетный титул 18-летней спортсменке достался после того, как она опубликовала на своей странице в Instagram подборку своих фотографий.

«Помимо множества золотых медалей, она может похвастать не по годам женственной внешностью», - оценил снимки тайваньский портал United Daily News.

Японские журналисты поддержали коллег из Тайваня, отметив, что в сочетании с уже «привычным здоровым обликом, дикий стиль этих фото также привлек пользователей сети». Репортеры отметили, что некоторые японские подписчики страницы Алины Загитовой называют ее «самой красивой спортсменкой в мире».

Напомним, Алина является хозяйкой собаки японской породы акита-ину по кличке Масару, щенка-девочку которой ей лично подарил в 2018 году, оценив ее талант и профессионализм на льду, японский премьер-министр Синдзо Абэ.