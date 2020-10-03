«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе столичного клуба и завершилась со счетом 1:1. Голы забили игрок «Зенита» Александр Ерохин (65-я минута) и нападающий «Спартака» Эсекиель Понсе (86-я минута).

После 10 туров клубы делят первую строчку таблицы чемпионата, каждый из них набрал по 21 очку.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Сочи» 17 октября, а «Спартак» в тот же день сыграет с «Химками».