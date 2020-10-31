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Марадона рассказал о доверии Путину

Валентина Пескова
09:14 31.10.2020
Знаменитый аргентинский футболист сообщил, что рассчитывает на скорое появление российской вакцины от коронавируса, которую будет использовать весь мир.
Марадона рассказал о доверии Путину
© Фото: Gabriel Sotelo, imago-images.de, Globallookpress

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона заявил о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину. Оценивая последствия пандемии COVID-19 в мире, спортсмен сообщил, что очень много людей в Латинской Америке потеряли работу и испытывают финансовые проблемы.

Марадона заявил изданию Clarin, что рассчитывает на скорое появление вакцины от коронавируса. По мнению игрока, весь мир для лечения новой инфекции будет использовать именно российские препараты.

Знаменитый футболист Диего Марадона известен благодаря играм за «Барселону», «Наполи» и «Боку Хуниорс». Он заработал звание чемпиона мира в составе сборной Аргентины. После завершения спортивной карьеры руководит рядом клубов.

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