Спорт В ОКР рассказали о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде в Токио Кирилл Васин О решении МОК перенести Олимпийские Игры в Токио на 2021 год стало известно 24 марта. © Фото: AFLO, Globallookpress Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены продолжают подготовку к Олимпиаде в Токио. «Сегодня наши федеральные центры открыты, и спортсмены тренируются там, готовятся к Олимпиаде, которая пройдет в следующем году. Оргкомитет, который работает вместе с МОК, обещает нам провести эти Игры. И мы продолжим к ним готовиться до самого последнего момента», - приводит ТАСС слова Позднякова. О решении МОК перенести Олимпийские Игры в Токио на 2021 год стало известно 24 марта. Главным мотивом для принятия данного решения выступила забота о здоровье участников и зрителей главного спортивного состязания, подчеркнули в комитете. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика