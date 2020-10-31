Спорт «Сочи» обыграл «Локомотив» в домашнем матче РПЛ Кирилл Васин Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги. © Фото: Артур Лебедев РИА Новости Сегодня, 31 октября, футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» принимал московский «Локомотив». Встреча со счетом 2:1 закончилась победой хозяев. На голы Антона Заболотного и Никиты Бурмистрова москвичи ответили лишь точным ударом Антона Миранчука. Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ). «Железнодорожники» расположились на шестом. Следующий матч в рамках РПЛ сочинский коллектив проведет также дома: «Сочи» сыграет с «Уфой» 6 ноября. «Локомотив» 8 ноября отправится на выезд к другому московскому клубу – «Динамо». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика