«Сочи» обыграл «Локомотив» в домашнем матче РПЛ
Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги.
© Фото: Артур Лебедев РИА Новости
Сегодня, 31 октября, футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» принимал московский «Локомотив». Встреча со счетом 2:1 закончилась победой хозяев.
На голы Антона Заболотного и Никиты Бурмистрова москвичи ответили лишь точным ударом Антона Миранчука.
Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ). «Железнодорожники» расположились на шестом.
Следующий матч в рамках РПЛ сочинский коллектив проведет также дома: «Сочи» сыграет с «Уфой» 6 ноября. «Локомотив» 8 ноября отправится на выезд к другому московскому клубу – «Динамо».