Макгрегор объявил о возвращении

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор, специализирующийся на борьбе смешанного стиля, заявил, что продолжит карьеру в дивизионе легковесов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Боец сообщил в соцсети, что прошел медицинское тестирование и получил разрешение на участие в соревнованиях.

«Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, пришли результаты -легкий дивизион на подходе», - написал Макгрегор в своем Twitter.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года. Тогда он в же первом раунде нокаутировал Дональда Серроне. Всего на счету ирландца - 22 победы и четыре поражения за карьеру. Самое громкое из них он потерпел в бою с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года в Парадизе (Невада, США).

Несмотря ни на что, ирландский боец поздравил российского соперника с победой в его последнем в карьере бою над Джастином Гэтжи, назвав выступление Нурмагомедова отличным, и принеся соболезнования спортсмену в связи со смертью его отца, скончавшегося от инфекции коронавируса.