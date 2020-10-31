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РФС подал заявку на проведение в Краснодаре части матчей молодежного ЧЕ 2021 года

Валентина Пескова
12:21 31.10.2020
Молодежная сборная России уже обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5.
РФС подал заявку на проведение в Краснодаре части матчей молодежного ЧЕ 2021 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский футбольный союз заинтересован в проведении в России мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года. Как сообщил РФС в УЕФА,  в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, они могли бы предложить для организации мини-турнира два стадиона в Краснодаре.

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар», вместимостью 35 тысяч зрителей, и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.

Жеребьевка группового этапа молодежного ЧЕ запланирована на 10 декабря 2020 года. Групповой этап финальной стадии турнира пройдет с 24 по 31 марта. Стадию плей-офф турнира планируется провести с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C и плей-офф будут принимать Венгрия и Словения.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5. В финальном турнире ЧЕ «молодежка» сыграет впервые с 2013 года.

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