Прошло не гладко: «умная» камера приняла лысого судью за футбольный мяч

На матче чемпионата Шотландии попытка заменить работу оператора и продюсера искусственным интеллектом закончилась конфузом. «Умная» камера приняла за футбольный мяч лысину судьи.

Предполагалось, что камера будет следить за мячом, то есть постоянно находиться в гуще событий, однако объектив раз за разом фокусировался на голове бокового арбитра.

Вместе с ней за судьей почти всю встречу и вынуждены были наблюдать зрители трансляции. В итоге попытка обойтись без оператора себя не оправдала, а комментатору события пришлось извиняться за поведение аппарата.