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«Просто дикость»: Устюгов прокомментировал решение по его анидопинговому делу

Анна Берестовая
00:42 30.10.2020
Российского биатлониста лишили всех олимпийских титулов после возобновления дела.
«Просто дикость»: Устюгов прокомментировал решение по его анидопинговому делу
© Фото: Вильф РИА, Новости

Российский биатлонист Евгений Устюгов высказался по поводу принятого антидопинговой панелью Спортивного арбитражного суда решения (CAS ADD) о лишении его всех олимпийских титулов, назвав его беспределом.

Спортсмен указал, что подозрения начали возникать у него еще на первых этапах расследования, стартовавшего в 2016 году после произведенной им смены паспорта крови.

Устюгов напомнил, что его дело было закрыто в 2018 году с признанием наличия у биатлониста генетической мутации, определяющей повышенное содержание гемоглобина.

«В 2020 году IBU вдруг решил, под непонятным предлогом, возобновить это дело», - заявил он.

Спортсмен отметил, что при новой проверке эксперты IBU полностью поменяли мнение по данному вопросу «на ровном месте». Устюгов указал, что возобновление разбирательства крайне удивило его. Кроме того, он не давал своего согласия на рассмотрение дела в CAS ADD. Биатлонист также обозначил, что срок давности по его делу составляет восемь лет, тогда как в организации заявили о десятилетнем сроке.

«Решение CAS ADD просто дикость», - цитирует его «Спорт-Экспресс».

Устюгов заявил, что готов до последнего отстаивать справедливость и бороться дальше.

Ранее адвокат российского спортсмена объяснил несостоятельность решения по антидопинговому делу, которое привело к лишению Устюгова трех олимпийских медалей.

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