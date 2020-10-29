ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» из Загреба в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» из Загреба в домашнем матче в рамках группового этапа Лиги Европы.

В данной встрече команды голов не забили. Таким образом, ЦСКА в своей копилке после двух матчей группового этапа имеет два очка.

В параллельной встрече австрийский «Вольфсберг», играя в гостях, разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счетом 4:1 и возглавил таблицу группы К с четырьмя очками.