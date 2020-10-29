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«Краснодар» уступил «Челси» в матче Лиги Чемпионов

Алексей Курильченко
00:24 29.10.2020
Матч состоялся в рамках второго тура группового этапа турнира УЕФА.
«Краснодар» уступил «Челси» в матче Лиги Чемпионов
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

В рамках встречи группы E турнира Лиги Чемпионов УЕФА в Краснодаре состоялся матч между командами «Краснодар» и «Челси». Игра завершилось победой лондонской команды со счетом 4:0. Два гола забили игроки Каллум Хадсон-Одои и Хаким Зиеш. Еще два очка британцы получили в ходе пенальти.

В результате, на счету «Краснодара» одно очко в общекомандном зачете – на счету «Челси» четыре балла.

В следующем матче чемпионата сойдутся команды «Севилья» из Испании и «Ренн» из Франции.

«Краснодар» в своем следующем матче 4 ноября сыграет против «Севильи», в тот же день «Челси» сойдутся в противостоянии с командой «Ренн».

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