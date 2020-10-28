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Президент ФК «Барселона» Хосеп Бартомеу покинул свой пост

Анна Берестовая
03:38 28.10.2020
Бартомеу отказывался уйти с должности без проведения голосования по данному вопросу.
Президент ФК «Барселона» Хосеп Бартомеу покинул свой пост
© Фото: AFP7, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» покинул свой пост. Хосеп Бартомеу был направлен в отставку по решению совета директоров, заседание которого прошло 27 октября. Данная информация указана на официальной странице ФК «Барселона» в Twitter.

До этого Бартомеу заявлял, что не уйдет с должности без проведения голосования. Изначально данное голосование должно было состояться 1 и 2 ноября и задействовать около 110 тысяч человек, однако план не был согласован с властями Каталонии, а также не сочетался с противоэпидемическими мерами, принятыми во время пандемии.

Вместе с президентом покинут свои посты все члены совета директоров. Бартомеу указал, что решение было взвешенным и согласованным. Он также отметил, что за последние месяцы они с коллегами испытали серьезное давление, которое «превосходит все границы», включая личные оскорбления и оскорбления членов семьи. Об этом он рассказал на прошедшей во вторник пресс-конференции.

«Для меня было честью служить своему клубу», - заявил он.

Ранее 58-летнему Хосепу Бартомеу, являвшемуся президентом «Барселоны» с 2014 года, было предъявлено обвинение в коррупции.

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