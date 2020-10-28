Спорт Хабиб Нурмагомедов вернулся домой и прокомментировал свое намерение завершить карьеру Алексей Курильченко Ранее спортсмен отстоял титул абсолютного чемпиона UFC. © Фото: Getty ImagesUFC РИА Новости Боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Джастином Гейтжи за титул абсолютного чемпиона UFC. После победы российский боец объявил о намерении завершить карьеру. Сегодня на официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата появился обновленный рейтинг, в котором российский спортсмен занимает 1 место. А президент лиги называет Нурмагомедова величайшим в истории. По возвращению домой, Нурмагомедов прокомментировал свое решение покинуть ринг. По его словам, он не может продолжать спортивную карьеру без отца - тренера и главного человека в своей жизни. Напомним, что отец спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов, скончался 3 июля 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика