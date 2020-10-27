Спорт «Локомотив» минимально уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов Кирилл Васин Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу немецкого коллектива. © Фото: Александр Вильф РИА Новости Московский футбольный клуб «Локомотив» минимально уступил «Баварии» из Мюнхена в домашнем матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу немецкого коллектива. На голы Леона Горецки и Йозуа Киммиха «железнодорожники» ответили точным ударом Антона Миранчука. После сегодняшней победы «Бавария» с шестью очками расположилась на первом месте в таблице группы А, «Локомотив» в своем активе пока имеет лишь одно очко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика