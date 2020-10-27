Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC
Поверженный американец Джастин Гэйджи опустился на три позиции.
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Хабиб Нурмагомедов сменил предыдущего лидера Джо Джонсона и теперь занимает лидирующую позицию в списке лучших бойцов UFC. Об этом россиянин сообщил в своем Instagram.
В обновленном списке Джастин Гэйджи теперь располагается на 10-й строчке. 11 место занимает его бывший соперник из Ирландии Конор Макгрегор.
«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда», - написал Нурмагомедов.
Ранее российский чемпион UFC одержал победу во втором раунде схватки с Джастином Гейджи и защитил свой титул.