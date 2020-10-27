Российский боец UFC чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу. В аэропорту его встретил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

«Министр по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов встретил в Международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова», - говорится в сообщении на странице правительства Дагестана в Instagram.

Поединок Нурмагомедова с американским бойцом Джастином Гейджи состоялся накануне в Абу-Даби. Россиянин отстаивал звание чемпиона в легком весе. Во втором раунде Нурмагомедову удалось одержать победу удушающим приемом. Сразу после объявления победителем российский боец заявил о завершении карьеры. С победой Нурмагомедова поздравил и президент России Владимир Путин.