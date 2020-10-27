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«Не имеет компетенций»: адвокат биатлониста Устюгова прокомментировал решение СAS ADD

Светлана Головина
15:04 27.10.2020
По решению суда, российского спортсмена лишили трех Олимпийских медалей с 2010 по 2014 год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова Алексей Панич прокомментировал «Звезде» решение СAS ADD по одному из антидопинговых дел, согласно которому спортсмена лишили трех Олимпийских медалей.

«Были аннулированы все результаты Евгения с января 2010 года до момента окончания карьеры в 2014 году. Аннуляция произведена на основании данных паспорта крови, в котором регистрировался повышенный уровень гемоглобина. По мнению Международного союза биатлонистов (IBU), повышение гемоглобина якобы свидетельствует об употреблении допинга», - пояснил юрист.

Панич отметил, что данная позиция несостоятельна так же как и позиция, отраженная в решении СAS ADD, в том числе потому, что в данном деле были серьезные нарушения правовых и процессуальных норм в отношении Устюгова.

«Тот уровень гемоглобина, который отражен в паспорте крови, незначительно отличался от обычного, то есть не был экстремально высоким. Мы говорим о том, что уровень гемоглобина у Евгения чуть выше верхнего предела нормы. Но никаких ненормальностей в этом уровне нет - в случае Евгения все объясняется унаследованными генетическими мутациями», - акцентировал защитник.

Юрист также выразил недоумение по факту инициирования расследования спустя несколько лет после завершения Евгением карьеры, поскольку все его данные были известны IBU с 2010 года.

Особенно вопиющим нарушением был отказ IBU и CAS ADD учитывать результаты анализов, которые Евгений сдал по просьбе IBU в 2017 году уже после завершения карьеры, пояснил Панич. Данные анализы показали повышенный уровень гемоглобина, что подтверждало довод о генетических мутациях. Однако IBU и CAS ADD сделали смехотворный вывод о том, что Евгений продолжает принимать допинг после завершения своей карьеры, подчеркнул юрист.

Также защитник акцентировал внимание на том, что срок давности привлечения к ответственности составлял 8 лет - до 2019 года. Однако в прошлом году IBU увеличил срок до 10 лет с возможностью нового срока к спортсменам, в отношении которых прежний срок давности истек.

«CAS ADD не имеет компетенции по рассмотрению данного спора, поскольку это новый орган, созданный в 2019 году. Первоначально Международный союз биатлонистов согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и обратился в CAS ADD», - заключил Панич.

В соответствие с законодательством данное решение будет обжаловано, резюмировал адвокат.

Свою карьеру Евгений Устюгов завершил после сочинских Олимпийских игр.

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