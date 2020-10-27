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Медведева и Плющенко вошли в рейтинг величайших фигуристов в истории

Валентина Пескова
10:58 27.10.2020
Всего в списке - 25 имен лучших фигуристов мира, россиян среди них - сразу шестеро. 
Медведева и Плющенко вошли в рейтинг величайших фигуристов в истории
© Фото: Anke Waelischmiller, SVEN SIMON, Alexander Wilf, Globallookpress

Прославленных российских фигуристов Евгения Плющенко и Евгению Медведеву включили в рейтинг 25 самых великих фигуристов в истории. Список спортсменов с мировой известностью составили эксперты спортивного ресурса Yardbarker.

Объясняя, почему они включили в перечень лучших фигуристов молодую спортсменку Евгению Медведеву, которой всего 20 лет, эксперты подчеркнули, что фигуристке удалось 13 раз установить новые мировые рекорды. Она смогла это сделать, выступая в произвольных и коротких программах.

Всего россиян в списке - шестеро. В рейтинге великих мастеров фигурного катания присутствуют также Ирина Роднина, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков.

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