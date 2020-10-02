Октябрьские матчи сборной России пройдут со зрителями
По решению УЕФА, зрители смогут заполнить до 30% мест на трибунах.
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В октябре матчи сборной России пройдут со зрителями на трибунах. Об этом говорится в Twitter-аккаунте команды.
«Сборная сыграет при вашей поддержке на трибунах. УЕФА разрешил до 30% болельщиков от вместимости стадиона», - отмечается в заявлении.
Ближайший товарищеский матч российской сборной состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене» с командой Швеции.
На «ВТБ Арене» пройдет встреча 11 октября с Турцией в матче Лиги наций УЕФА, а 14 октября на том же стадионе подопечные национальная сборная примет Венгрию.