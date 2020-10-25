Дядя Нурмагомедова рассказал, как чемпион решил завершить карьеру

Завершение карьеры чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не стало неожиданностью для его родных и близких. Об этом рассказал дядя бойца Нурмагомед Нурмагомедов.

Он назвал происходящее трогательным и непростым моментом.

«Всем нам очень радостно и очень грустно. Сложно говорить об этом. И это несмотря на то, что мы знали обо всем. Он сделал такой выбор. Поступил, как настоящий мужчина», – сказал Нурмагомедов в интервью «Комсомольской правде».

По словам родственника, смерть отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова поставила спортсмена перед очень тяжелым выбором. С одной стороны его выступлений ждал весь мир, а с другой – казалось неправильным выйти на ринг после ухода того, с кем прошел весь путь к чемпионству.

«Он много думал об этом. Тогда и было принято решение. Он всем нам пообещал, что это будет последний бой», – добавил Нурмагомедов.

Во вторник спортсмен должен занять первую строчку в обновленном рейтинге UFC вне категорий, исполнив заветную мечту отца.

Семья ждет возвращения Нурмагомедова домой. Праздника не планируется, так как есть и горе, отметил дядя бойца. По его словам, планируется просто собраться, послушать и поддержать чемпиона.

Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении своей карьеры после победы над американцем Джастином Гэджи. При этом он отметил, что очень скоро вернется в смешанные единоборства в качестве тренера.