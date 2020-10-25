«Очень скоро»: Хабиб пообещал вернуться на вершину ММА в качестве тренера

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что скоро вернется в смешанные единоборства (MMA). Спортсмен решил пойти по стопам своего отца Абдулманапа Нурмагомедова и стать тренером.

По словам Хабиба, сейчас много молодых ребят, подрастающих бойцов. И он намерен «вернуться на вершину» в качестве наставника. Он также пообещал помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу.

«Тренер, мы вернемся на вершину. Очень скоро. Я буду помогать тебе», - сказал Хабиб в опубликованном Хавьером Медесом ролике в Instagram.

В субботу поздним вечером Хабиб Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Сразу же после поединка, Хабиб заявил, что бой с Гэтжи стал последним в карьере. Свое решение он объяснил тем, что пообещал маме больше не драться без отца, который скончался этим летом из-за коронавируса.