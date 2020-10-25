Спорт «Король сегодня и навсегда»: в UFC поздравили Хабиба с победой Тамара Астапенкова Нурмагомедов объявил бой с американцем Гэтжи последним в своей карьере. © Фото: Getty Images UFC РИА Новости Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвала Хабиба Нурмагомедова королем, наследию которого не будет равных. «Король сегодня и навсегда. Наследие, которому никогда не будет равных», - опубликовано на официальной странице UFC в Twitter. Хабиб Нурмагомедов во во втором раунде удушающим приемом одержал победу над Джастином Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу же после боя Хабиб объявил, что поединок с Гэтжи стал последним в его карьере. Свое решение он объяснил тем, что пообещал маме больше не драться без отца, который скончался этим летом из-за коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика